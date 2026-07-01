Comédie humoristique avec Amélie Abrieu à St Max – 4 octobre, En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Comédie humoristique avec Amélie Abrieu à St Max – 4 octobre Dimanche 4 octobre, 18h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/146395fb (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Rendez-vous à Saint-Max pour une soirée pleine de rires et de surprises avec la comédie « Nettoyage à sec uniquement ! ». Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous plongent dans l’histoire déjantée d’Axel et Lalie, où les plans les plus simples se transforment en aventure hilarante. Dans un cadre intimiste, laissez-vous surprendre par des personnages hauts en couleur qui viendront chambouler vos attentes. C’est l’occasion de passer un moment convivial et complice, en petit comité, chez l’habitant. Ne manquez pas cette chance unique de soutenir les artistes locaux et de vivre une expérience théâtrale hors du commun. 4 octobre 2026 En aparté à St Max ️ À partir de 12€, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/146395fb

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Comédie intimiste à Saint-Max avec Amélie Abrieu – 4 octobre, 12€ Hormur Arts vivants