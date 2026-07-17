9ème Salon du Bien-Être Château du Pont de la Meurthe Saint-Max

samedi 31 octobre 2026 · Château du Pont de la Meurthe · Saint-Max

Informations pratiques

Saint-Max

9ème Salon du Bien-Être

Château du Pont de la Meurthe 2 Avenue Carnot Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-10-31 13:00:00

fin : 2026-10-31 21:30:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

L’Association Pour Être Vu organise son 9e Salon Bien-Être !

Présence de thérapeutes, cartomancie, lithothérapie, artisanat local.Tout public

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Château du Pont de la Meurthe 2 Avenue Carnot Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 00 18 50 pouretrevu54@gmail.com

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English :

The Association Pour %CAtre Vu is hosting its 9th Wellness Fair!

Featuring therapists, tarot readings, crystal healing, and local crafts.

L’événement 9ème Salon du Bien-Être Saint-Max a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY