Concert folk avec Louise-Ellie chez l’habitant à Saint-Max, En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Concert folk avec Louise-Ellie chez l’habitant à Saint-Max Vendredi 16 octobre, 20h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:00:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/07e10e06 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie de vivre un moment musical unique et chaleureux ? Rendez-vous à Saint-Max pour un concert folk chez l’habitant avec la talentueuse Louise-Ellie. Dans un cadre intimiste, laissez-vous porter par la poésie de ses chansons et les rythmes apaisants de sa guitare Ellie. Une occasion rare de partager un moment de complicité avec l’artiste et de découvrir son univers en toute simplicité. Les places sont limitées pour garantir une expérience authentique et privilégiée. Ne manquez pas cette soirée qui s’annonce riche en émotions et en découvertes musicales. 16 octobre 2026 En aparté à St Max ️ Prix libre, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/07e10e06

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Concert folk chez l’habitant à Saint-Max, 16 octobre, prix libre.