Jeanne VS Jules avec spatules ! à En aparté à St Max – 15 nov, En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Jeanne VS Jules avec spatules ! à En aparté à St Max – 15 nov Dimanche 15 novembre, 15h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/39842068 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers médiéval avec une touche d’humour et de pédagogie grâce au spectacle ‘Jeanne VS Jules avec spatules !’. Ce rendez-vous unique, proposé par les talentueux Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur, vous emmène au cœur du Moyen Âge à travers des mimes, des rires et des interactions qui vous feront redécouvrir l’histoire de façon ludique. Le lieu ‘En aparté à St Max’, connu pour son ambiance chaleureuse et ses événements intimistes, vous accueille pour une expérience inoubliable. Ne manquez pas cette occasion de vivre un moment de partage authentique et convivial. Et n’oubliez pas, en réservant votre place, vous soutenez également les artistes qui rendent cela possible. 15/11/2026 En aparté à St Max ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/39842068

En aparté à St Max ! Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/39842068 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/39842068 »}]

Spectacle épicqu’omique à Saint-Max, 15 nov. Dès 9 €, places limitées. Hormur Arts vivants