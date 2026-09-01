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Ouverture de l’exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant Centre Culturel Tivoli Anglet

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Tivoli · Anglet

Ouverture de l’exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant Centre Culturel Tivoli Anglet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre Culturel Tivoli
Adresse
27 rue d'Euskadi
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Ouverture de l’exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Pétanque, jeux de quilles, palet gascon ou courses taurines, porteurs à la fois de tradition et de modernité, imprégnés de la langue et de la culture occitanes qu’ils contribuent à faire vivre, les sports traditionnels régionaux constituent un élément fort de notre patrimoine. Ils sont encore aujourd’hui pratiqués pour le loisir ou la compétition.

En retraçant l’histoire et la pratique actuelle de chacun de ces sports, cette exposition vous invite à découvrir la diversité des cultures sportives de notre région et à participer à leur développement et transmission aux générations futures.

Une exposition conçue par le CIRDOC Institut occitan de cultura, avec des photographies prêtées par le Comité départemental du sport en milieu rural 40.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.   .

Centre Culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 

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English : Ouverture de l’exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant

L’événement Ouverture de l’exposition Espòrts e jòcs occitans Sports et jeux traditionnels, un patrimoine vivant Anglet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Anglet

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