Ouverture de l’exposition, Musée PAB, Alès

Ouverture de l’exposition Samedi 11 avril, 14h00 Musée PAB Gard

7 € tarif plein, gratuit étudiant et moins de 18 ans

Poète, éditeur visionnaire et architecte du livre, Iliazd a marqué son époque par une audace créative qui a repensé les frontières de la typographie et du dialogue entre le texte et l’image.

L’exposition met en lumière ses collaborations mythiques avec des géants de l’art moderne dont Pablo Picasso, Max Ernst et Joan Miró.

Cette rétrospective exceptionnelle en France fera découvrir un homme libre dont les livres demeurent des modèles encore aujourd’hui.

Musée PAB 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Vernissage de l’exposition « ILIAZD, poète-architecte du livre » à 18h.