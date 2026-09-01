Informations pratiques

Auray

Ouverture de saison 26 27 à Auray

Oasis Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

​Pour lancer la saison culturelle, la Ville d’Auray vous donne rendez‑vous à l’Oasis du Parco Pointer pour un après‑midi festif, gratuit et ouvert à toutes et tous. Un moment simple et joyeux pour se retrouver et partager le plaisir du spectacle vivant.

Dès 15h30, l’équipe vous accueille pour l’ouverture officielle de la saison, suivie d’un goûter offert.

Pour cet après midi festive, place au Bal participatif Balotop imaginé par Sylvain Riéjou un bal joyeusement décalé, à danser ensemble, sans prérequis, juste pour le plaisir du mouvement et de la rencontre. Nous partagerons les chansons qui vous donnent envie de danser.

À 18h, le cirque prend le relais avec 1e KM de la compagnie belge ADM vzw un spectacle sensible et spectaculaire autour du départ, du risque et de l’élan collectif. Cette saison, on part tous ensemble en voyage dès le 1er km !

Tout l’après‑midi, une épicerie musicale et une buvette tenues par La Cabanatous accompagneront ce temps convivial.

Une ouverture de saison placée sous le signe de la proximité, du partage et de la fête. Venez tout simplement — la saison commence avec vous.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Oasis Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Ouverture de saison 26 27 à Auray Auray a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon