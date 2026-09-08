Ouverture de saison culturelle : Médiathèque ouverte, Médiathèque Des Portes Du Coglais, Les Portes du Coglais

dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Des Portes Du Coglais · Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Ouverture de saison culturelle : Médiathèque ouverte Dimanche 4 octobre, 14h00 Médiathèque Des Portes Du Coglais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Médiathèque ouverte !

À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison culturelle, la médiathèque ouvre ses portes pour faire découvrir son univers à travers des jeux, des animations et des séances de lecture.

Au programme : test de jeux vidéo, jeux en libre accès avec la ludothèque À vous de jouer !, séances de lecture par les bénévoles, présentation de la grainothèque…

Médiathèque Des Portes Du Coglais 1 rue Sainte-Melaine – Montours 35460 Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne 0299185373 https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/

Biblis en folie 2026

©DR