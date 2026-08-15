Ouverture de saison L’Améthyste Crozon
vendredi 18 septembre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Ouverture de saison L’Améthyste
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’équipe de l’Améthyste vous attend nombreux pour venir découvrir en détail la nouvelle programmation de la saison 2026-2027, avec des extraits, des échanges, des éléments présentés dans cet agenda mais également des exclusivités…
Et pour clore la soirée en beauté, place à un concert exceptionnel de Morgane Imbeaud, auteure, compositrice et interprète à la voix envoûtante, révélée au sein du duo Cocoon.
Elle sera accompagnée du talentueux guitariste et compositeur camarétois Robin Foster.
Ensemble, ils vous offriront un moment rare et suspendu, mêlant des morceaux de son album The Lake et le titre issu de leur récente collaboration sur l’album Northwesterns.
Gratuit, réservation conseillée .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Ouverture de saison L’Améthyste Crozon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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