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Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin

Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin

Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin samedi 20 juin 2026.

Adresse : Ateliers des artistes

Ville : 79220 Surin

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Surin

Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine

Ateliers des artistes Surin Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une
occasion d’aller à leur rencontre !
Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies.   .

Ateliers des artistes Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine

L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine

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