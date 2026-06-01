Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin samedi 20 juin 2026.
Surin
Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
Ateliers des artistes Surin Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Tous les ans, en juin, les artistes du Val de Gâtine ouvrent leurs ateliers ; une
occasion d’aller à leur rencontre !
Informations et plans sur les dépliants distribués dans les commerces et mairies. .
Ateliers des artistes Surin 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine
L’événement Ouverture des ateliers d’artistes en Val de Gâtine Surin a été mis à jour le 2026-06-11 par CC Val de Gâtine
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