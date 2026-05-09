Ouverture des extérieurs du Château des Granges Parc du Château des Granges Suilly-la-Tour

Suilly-la-Tour

Ouverture des extérieurs du Château des Granges

Parc du Château des Granges Château des Granges Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-09-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Château construit en 1605, le château des Granges porte sur ses murs les traces des extensions et remaniements qui se sont succédés au cours des siècles. Entourés de douves, le pavillon central, ses dépendances et la chapelle cubique s’harmonisent au sein d’un parc et de communs restaurés.

Le parc arboré, la salle renaissance, la salle des blasons et celle de la turbine sont en accès libre au public, du 18 juillet au 1er septembre (le château, quant à lui, ne se visite pas). .

Parc du Château des Granges Château des Granges Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85

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English : Ouverture des extérieurs du Château des Granges

L’événement Ouverture des extérieurs du Château des Granges Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire