Ouverture des Prisons Royales, Prisons royales, Saint-Amour

Informations pratiques

Ouverture des Prisons Royales 19 et 20 septembre Prisons royales Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grande histoire et petits secrets d’une prison du XVIIIe siècle !

Sous Louis XIV, la Franche-Comté est une province propice à la contrebande. Des juridictions des Gabelles sont alors créées pour lutter contre le commerce illicite (sel, tabac, étoffes…) et pourchasser les contrebandiers.

Edifié entre 1730 et 1741, pour accueillir cette juridiction, le bâtiment comprend un auditoire, le logement du geôlier, une chapelle, des prisons et des cachots.

Après la Révolution, l’établissement devient une maison d’arrêt puis un dépôt de sûreté avant d’être vendu à des particuliers en 1869, acheté ensuite par la Ville en 1995, inscrit à l’inventaire des monuments historique en 1997 puis restauré.

Laissez-vous entraîner de la salle d’audience aux cachots encore bien préservés !

Visite guidée : 14h30 (sur réservation auprès de l’office de tourisme)

Prisons royales 18 rue du Commerce, 39160 Saint-Amour Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 48 76 69 http://www.prisonsroyales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 48 76 69 »}] Après l’installation d’une justice des gabelles en 1705 et en raison du mauvais état des prisons situées dans le château, un nouveau bâtiment est construit par l’architecte Jean Querret du Bois dans les années 1730-1734, puis repris de 1739 à 1741. Le plan en grille ménage deux cours ; les salles d’audience se trouvent à l’étage, les prisons au rez-de-chaussée, et les cachots au sous-sol. Un parcours scénographique et sonore permet de découvrir le corps de garde, l’auditoire et les prisons.

Grande histoire et petits secrets d’une prison du XVIIIe siècle !

©Nicolas Gascard