Visite de l’église de Saint-Amour, Eglise, Saint-Amour

Informations pratiques

Visite de l’église de Saint-Amour 19 et 20 septembre Eglise Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ église de Saint-Amour a subi de nombreuses modifications à travers les siècles. Cela est dû aux diverses attaques et sièges de la ville au cours du temps. Le choeur est l’élément le plus ancien, datant du XVème siècle. La tour et le clocher comtois ont survécu au siège de 1637, haut de 48 m. Il date de 1611.

Eglise Rue du Commerce 39160 Saint-Amour Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’ église de Saint-Amour a subi de nombreuses modifications à travers les siècles. Cela est dû aux diverses attaques et sièges de la ville au cours du temps. Le choeur est l’élément le plus ancien,…

©Office de tourisme Saint-Amour