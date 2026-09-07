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Visite de la chapelle de l’ancien hôpital, Ancien Hôpital, Saint-Amour

samedi 19 septembre 2026 · Ancien Hôpital · Saint-Amour

Visite de la chapelle de l’ancien hôpital, Ancien Hôpital, Saint-Amour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien Hôpital
Adresse
Allée du Souvenir Français 39160 SAINT-AMOUR
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura

Visite de la chapelle de l’ancien hôpital 19 et 20 septembre Ancien Hôpital Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la chapelle de l’ancien hôpital, un havre de sobriété et d’histoire !
Cette chapelle sobrement décorée, construite entre 1822 et 1824, vous invite à une visite apaisante. Son architecture épurée et son atmosphère sereine en font un lieu chargé d’histoire et de charme.
Un arrêt idéal pour les amateurs de patrimoine discret et authentique !

Ancien Hôpital Allée du Souvenir Français 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté
La Chapelle sobrement décorée date de 1822 et 1824.

©Office de tourisme

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