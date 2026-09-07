Visite de la chapelle de l’ancien hôpital, Ancien Hôpital, Saint-Amour

Informations pratiques

Visite de la chapelle de l’ancien hôpital 19 et 20 septembre Ancien Hôpital Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la chapelle de l’ancien hôpital, un havre de sobriété et d’histoire !

Cette chapelle sobrement décorée, construite entre 1822 et 1824, vous invite à une visite apaisante. Son architecture épurée et son atmosphère sereine en font un lieu chargé d’histoire et de charme.

Un arrêt idéal pour les amateurs de patrimoine discret et authentique !

Ancien Hôpital Allée du Souvenir Français 39160 SAINT-AMOUR Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

La Chapelle sobrement décorée date de 1822 et 1824.

©Office de tourisme