Ouverture du café associatif L’Escale Maison de quartier de l’île Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

La maison de quartier ouvre son nouveau café associatif « L’Escale », un lieu de convivialité et de partage, mais également un lieu où vous pourrez trouver de nombreuses activités en famille ou entre amis.

Maison de quartier de l’île Nantes 44000

02 40 48 61 01



