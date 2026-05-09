Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Cloître Saint-Pierre Saintes

Saintes

Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026

Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le cloître ouvre pour la saison 2026, une occasion de redécouvrir cet écrin de verdure au cœur de la cité médiévale !

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Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

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English :

The cloister opens for the 2026 season, giving you the chance to rediscover this green setting in the heart of the medieval city!

L’événement Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge