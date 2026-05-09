Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Cloître Saint-Pierre Saintes
Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Cloître Saint-Pierre Saintes samedi 6 juin 2026.
Saintes
Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026
Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le cloître ouvre pour la saison 2026, une occasion de redécouvrir cet écrin de verdure au cœur de la cité médiévale !
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Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
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English :
The cloister opens for the 2026 season, giving you the chance to rediscover this green setting in the heart of the medieval city!
L’événement Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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