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Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Cloître Saint-Pierre Saintes

Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Cloître Saint-Pierre Saintes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cloître Saint-Pierre

Adresse : Accès rue Clémenceau

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saintes

Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026

Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le cloître ouvre pour la saison 2026, une occasion de redécouvrir cet écrin de verdure au cœur de la cité médiévale !
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Cloître Saint-Pierre Accès rue Clémenceau Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26 

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English :

The cloister opens for the 2026 season, giving you the chance to rediscover this green setting in the heart of the medieval city!

L’événement Ouverture du cloître Saint-Pierre saison 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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