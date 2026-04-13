Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique Espace Animation Les Houches
Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique Espace Animation Les Houches mardi 12 mai 2026.
Les Houches
Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
À 19h Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.
A 20 h La Vénus électrique de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche Comédie dramatique, Historique
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
7pm: Broadcast of the Cannes Film Festival opening ceremony.
8pm: La Vénus électrique by Pierre Salvadori with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche Comedy drama, History
L’événement Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique Les Houches a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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