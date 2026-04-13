Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique Espace Animation Les Houches

Les Houches

Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

À 19h Retransmission de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

A 20 h La Vénus électrique de Pierre Salvadori avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche Comédie dramatique, Historique

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

7pm: Broadcast of the Cannes Film Festival opening ceremony.

8pm: La Vénus électrique by Pierre Salvadori with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche Comedy drama, History

L’événement Ouverture du Festival de Cannes Cinéma La Vénus electrique Les Houches a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc