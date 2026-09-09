Ouverture du festival « Les Bourdonnantes », Cathédrale Saint-Pierre, Saintes

Informations pratiques

Ouverture du festival « Les Bourdonnantes » Vendredi 18 septembre, 18h30 Cathédrale Saint-Pierre Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

→ Ouverture du festival Les Bourdonnantes — 18h30

Ouverture du Festival des Bourdonnantes et vernissage de l’exposition photographique de douze portraits de femmes du territoire par Céline Levain, photographe rurale et féministe.

Réservation conseillée : https://lesbourdonnantes.fr / 06 60 70 46 08

Cathédrale Saint-Pierre 2 place Saint-Pierre, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546742382 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/edifices-religieux [{« link »: « https://lesbourdonnantes.fr »}] Selon la tradition, la cathédrale Saint-Pierre a été élevée sur l’emplacement d’un ancien édifice chrétien du VIe siècle, œuvre de l’évêque saint Pallais. L’édifice actuel est le résultat de nombreuses campagnes de construction et de restauration qui se s’échelonnent du XIIe au XVIIIe siècle. Il est en grande partie reconstruit à partir du milieu du XVe siècle et très peu d’éléments anciens sont conservés.

Ses contreforts à pinacles, ses arcs boutants et son imposant clocher-porche haut de 72m lui donnent, de l’extérieur, une allure tout à fait gothique.

Le clocher qui abrite l’entrée dans la cathédrale est doté d’un grand portail sculpté. La nef est couverte d’une charpente sur le vaisseau central tandis que les bas-côtés sont voûtés d’ogives. La nef se trouve élargie par la présence de huit chapelles latérales. Le transept peu saillant, conserve dans le bras sud une coupole sur pendentifs du XIIe siècle et ouvre sur un long chevet à déambulatoire et neuf chapelles rayonnantes.

Seulement trois d’entre elles ont échappé à la destruction, parmi lesquelles la chapelle d’axe, décorée dans le style Renaissance. Enfin, le cloître qui possède encore deux galeries du XIIIe siècle et les bâtiments conventuels accolés dans la partie méridionale parachèvent cet ensemble épiscopal hétéroclite.

→ Ouverture du festival Les Bourdonnantes — 18h30

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