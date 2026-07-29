Festival Transe Atlantique Hors les murs Atelier d’écriture avec Faustine Croquison La Belle Etoile Saintes

Informations pratiques

Saintes

Festival Transe Atlantique Hors les murs Atelier d’écriture avec Faustine Croquison

La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Atelier d’écriture avec Faustine et en partenariat avec La Belle Etoile.

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La Belle Etoile 20 rue Saint-Eutrope Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaltranseatlantique@gmail.com

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English :

Writing workshop with Faustine, in partnership with La Belle Etoile.

L’événement Festival Transe Atlantique Hors les murs Atelier d’écriture avec Faustine Croquison Saintes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge