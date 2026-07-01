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Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Seigneurie des Cornelles Aranc

samedi 25 juillet 2026 · Seigneurie des Cornelles · Aranc

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Seigneurie des Cornelles
Adresse
1100 route de Montcornelles
Ville
01110 Aranc
Département
Ain
Tarif

Aranc

Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles

Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08

Avec Jasmin Forge et repoussage du métal
  .

Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   contact.cornelles@gmail.com

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English :

With Jasmin: Metal Forging and Embossing

L’événement Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Aranc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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