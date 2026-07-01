Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Seigneurie des Cornelles Aranc
samedi 25 juillet 2026 · Seigneurie des Cornelles · Aranc
Informations pratiques
Aranc
Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles
Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
Avec Jasmin Forge et repoussage du métal
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Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.cornelles@gmail.com
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English :
With Jasmin: Metal Forging and Embossing
L’événement Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Aranc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey