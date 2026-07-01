Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Seigneurie des Cornelles Aranc

Informations pratiques

Aranc

Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles

Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Avec Jasmin Forge et repoussage du métal

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Seigneurie des Cornelles 1100 route de Montcornelles Aranc 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.cornelles@gmail.com

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English :

With Jasmin: Metal Forging and Embossing

L’événement Ouverture exceptionnelle de la Seigneurerie des Cornelles Aranc a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey