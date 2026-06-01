Ouverture exceptionnelle de l’Historial 279 Châteaudun
Ouverture exceptionnelle de l’Historial 279 Châteaudun samedi 6 juin 2026.
Châteaudun
Ouverture exceptionnelle de l’Historial 279
Historial 279 Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion du 6 juin, le musée Historial 279 ouvrira exceptionnellement ses portes pour une après-midi dédiée à la mémoire du Débarquement de Normandie.
Nous aurons le plaisir de présenter de nouvelles collections récemment intégrées au musée, avec de nombreux objets découverts très récemment à Châteaudun ainsi qu’en Normandie. Certains de ces objets ont notamment été utilisés lors du Débarquement de 1944.
Les visiteurs pourront également découvrir notre Serious Game consacré au Débarquement et à la Résistance, à partir de 9 ans, permettant une immersion ludique et pédagogique dans cette période historique.
Cette ouverture sera aussi l’occasion d’organiser une rencontre avec les derniers témoins de cette époque, afin de recueillir et enregistrer leurs témoignages directement au musée.
Enfin, un espace convivial avec boissons sera mis à disposition.
Un contrôle d’accès est effectué à l’entrée de l’aérodrome, prévoir une pièce d’identité. .
Historial 279 Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 98 38 29 02
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English :
On June 6, the Historial 279 museum will exceptionally open its doors for an afternoon dedicated to the memory of the Normandy Landings.
L’événement Ouverture exceptionnelle de l’Historial 279 Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-01 par OT GRAND CHATEAUDUN
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