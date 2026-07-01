Ouverture exceptionnelle du laboratoire Arc’Antique, Laboratoire Arc’Antique, Nantes

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du laboratoire Arc’Antique 19 et 20 septembre Laboratoire Arc’Antique Loire-Atlantique

Limité à 22 personnes, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Le laboratoire Arc’antique, expert depuis plus de 30 ans de la préservation du patrimoine, ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Arc’Antique est spécialisé dans le traitement du patrimoine terrestre mais aussi sous-marin et notamment dans celui des grosses pièces telles que les ancres et les canons.

Les sciences du patrimoine, l’imagerie et la photographie scientifique seront aussi à l’honneur.

Ce dernier propose des visites guidées gratuites d’une heure pour découvrir ses ateliers et le métier de conservateur-restaurateur des objets archéologiques.

– Groupe de visiteurs limité à 22 personnes, âge minimum conseillé pour la visite : 8 ans.

Accès au laboratoire uniquement sur visites guidées – réservations préalables obligatoires sur : www.laboratoire-arc-antique.fr

Laboratoire Arc’Antique 26 Rue de la Haute Forêt, 44300 Nantes Nantes 44300 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 81 09 40 http://laboratoire-arc-antique.fr [{« link »: « http://www.laboratoire-arc-antique.fr »}] Arc’Antique, c’est avant tout 30 ans d’expertise au service de la préservation du patrimoine.

Laboratoire de conservation-restauration et de recherche spécialisé dans le patrimoine archéologique terrestre et sous-marin, Arc’Antique a depuis le 1er janvier 2015 intégré Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, sous-direction du Département de Loire-Atlantique. Il rejoint ainsi les autres acteurs du parcours archéologique, de la fouille au musée.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Le laboratoire Arc’antique, expert depuis plus de 30 ans de la préservation du patrimoine, ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© L. Preud’homme / Laboratoire Arc’Antique – Département de Loire-Atlantique