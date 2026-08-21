Ouverture exceptionnelle, Médiathèque le Puits au Chat, Blain

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle Dimanche 4 octobre, 14h00 Médiathèque le Puits au Chat Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

La médaithèque ouvre exceptionnellement ses portes ce dimanche : 700 m² pour faire le plein de culture et de découvertes en plein centre-ville de Blain.

Médiathèque le Puits au Chat Passage Sophie Scholl Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 79 05 30 https://bibliotheques-pays-de-blain.fr/ 700 m² pour faire le plein de culture et de découvertes en plein centre-ville de Blain. Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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