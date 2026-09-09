Ouverture gratuite de l’atelier-musée Jean Lurçat, Atelier-musée Jean Lurçat, Saint-Laurent-les-Tours

Informations pratiques

Ouverture gratuite de l’atelier-musée Jean Lurçat 19 et 20 septembre Atelier-musée Jean Lurçat Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture gratuite du musée Jean-Lurçat

Profitez d’une visite libre et gratuite du musée, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Découvrez également l’exposition « Le Chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito ».

Atelier-musée Jean Lurçat Avenue Jean Lurçat, 46400 Saint-Laurent-les-Tours, France Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie 0582110456 https://musees.lot.fr/atelier-mus-e-jean-lur Les ruines du château – quelques restes d’enceinte et deux tours carrées datent l’une du XIIIe et l’autre du XVe siècle. Le logis, rebâti au XIXe siècle dans un style néo-médiévale, est acquis en 1943 par le peintre et tapissier Jean Lurçat qui y installe son atelier en décorant les murs, les plafonds et les menuiseries des portes et des fenêtres. L’ensemble conserve de nombreuses œuvres de l’artiste, tapisseries, peintures et céramiques réalisés entre 1943 et sa mort en 1966. Le logis et l’ensemble du mobilier ont été donnés au département par la veuve de l’artiste. Accès par la RD 40 ou la RD 48 depuis Saint-Céré. Parkings gratuits en contrebas du château.

Ouverture gratuite du musée Jean Lurçat

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot