Informations pratiques

Moindou

Ouverture intercommunale du Mois du Patrimoine au fort de Teremba

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-10

A l’occasion de la 13ème édition du Mois du Patrimoine, la région de La Foa, Moindou, Farino souhaitent sensibiliser à leurs cultures et à leur histoire, de façon ludique, le jeune public des centres de vacances et de loisirs

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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc

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English :

To mark the 13th edition of Heritage Month, the region of La Foa, Moindou, and Farino aim to raise awareness of their cultures and history in a fun way among young people at vacation and recreation centers.

L’événement Ouverture intercommunale du Mois du Patrimoine au fort de Teremba Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie