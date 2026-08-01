Ouverture intercommunale du Mois du Patrimoine au fort de Teremba Moindou
lundi 10 août 2026 · Moindou
Informations pratiques
Moindou
Ouverture intercommunale du Mois du Patrimoine au fort de Teremba
Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-10
A l’occasion de la 13ème édition du Mois du Patrimoine, la région de La Foa, Moindou, Farino souhaitent sensibiliser à leurs cultures et à leur histoire, de façon ludique, le jeune public des centres de vacances et de loisirs
.
Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc
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English :
To mark the 13th edition of Heritage Month, the region of La Foa, Moindou, and Farino aim to raise awareness of their cultures and history in a fun way among young people at vacation and recreation centers.
L’événement Ouverture intercommunale du Mois du Patrimoine au fort de Teremba Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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