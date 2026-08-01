Visite guidée ornithologique ou balade à vélo Moindou
samedi 15 août 2026 · Moindou
Informations pratiques
Moindou
Visite guidée ornithologique ou balade à vélo
Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Découvrez Moindou lors d’une semaine à thème ! Entre visite guidée ornithologique ou balade à vélo, profitez d’activités culturelles et de loisirs uniques. Une expérience de détente à ne pas manquer !
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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 dir.teremba@gmail.com
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English :
Discover Moindou during a themed week! Whether you choose a guided bird-watching tour or a bike ride, enjoy unique cultural and recreational activities. A relaxing experience you won’t want to miss!
L’événement Visite guidée ornithologique ou balade à vélo Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie