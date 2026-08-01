Informations pratiques

Moindou

Visite guidée ornithologique ou balade à vélo

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez Moindou lors d’une semaine à thème ! Entre visite guidée ornithologique ou balade à vélo, profitez d’activités culturelles et de loisirs uniques. Une expérience de détente à ne pas manquer !

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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 dir.teremba@gmail.com

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English :

Discover Moindou during a themed week! Whether you choose a guided bird-watching tour or a bike ride, enjoy unique cultural and recreational activities. A relaxing experience you won’t want to miss!

L’événement Visite guidée ornithologique ou balade à vélo Moindou a été mis à jour le 2026-07-31 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie