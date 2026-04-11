OUVERTURE MUSIQUES DE FILM FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier
OUVERTURE MUSIQUES DE FILM FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier dimanche 5 juillet 2026.
Montpellier
OUVERTURE MUSIQUES DE FILM FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER
Rue Poséidon Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Et si vous reveniez écouter quelques musiques de film en vous faisant votre propre cinéma ?
Le 5 juillet, le festival invite des compositeurs qui, sous la baguette de Chloé Dufresne, vont vous rappeler quelles musiques inoubliables écrites pour accompagner les images, les plans, les travellings et les zooms.
Et si vous reveniez écouter quelques musiques de film en vous faisant votre propre cinéma ?
Le 5 juillet, le festival invite des compositeurs qui, sous la baguette de Chloé Dufresne, vont vous rappeler quelles musiques inoubliables écrites pour accompagner les images, les plans, les travellings et les zooms.
Ces compositeurs, vous les connaissez sans peut-être savoir leur nom. Il y a Max Steiner, le pionnier, celui qui a peut-être inventé le genre avec des films tels que King Kong, Autant en emporte le vent, Casablanca. James Horner, lui, est l’auteur des partitions d’Avatar et de Titanic. John Williams ? Rappelez-vous La Guerre des étoiles, bien sûr, E.T., Les Dents de la mer et bien d’autres. Et puis, les grands classiques du siècle précédent, ceux qui ont écrit pour le cinéma sans le savoir Verdi, Mahler, Tchaïkovski.
Quant à Ennio Morricone, on lui doit des dizaines de musiques pour Bertolucci, Pasolini et bien sûr Sergio Leone qui a oublié Le Bon, la brute et le truand ?
Il était une fois dans l’ouest ? Offrez-vous une belle nuit blanche sur l’écran noir du ciel nocturne de Montpellier !
FRANCIS LAI
ENNIO MORRICONE
JOHN WILLIAMS
JAMES HORNER
MAX STEINER
GIUSEPPE VERDI
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
GUSTAV MAHLER
FRANÇOIS-XAVIER SZYMCZAK Présentation
Avec l’Orchestre national de Montpellier et Chloé Dufresne (direction)
Gratuit, accès libre .
Rue Poséidon Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01
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English :
What if you came back to listen to some film music and make your own cinema?
On July 5, the festival invites composers who, under the baton of Chloé Dufresne, will remind you of the unforgettable music written to accompany images, shots, dolly shots and zooms.
L’événement OUVERTURE MUSIQUES DE FILM FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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