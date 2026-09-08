Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · Libre Usine (La) · Nantes
Informations pratiques
Ouverture publique Jeudi 10 septembre, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00
VISITE ET PRÉSENTATION
Remains est une expérience sensorielle et immersive où le public se laisse porter par ses sensations. Tout se déplace, tout se dissipe : eau sombre, reliefs, nappes de lumière, fumée, poussière, odeurs et vibrations sonores constituent un environnement en mouvement. La scène devient un écosystème instable, un espace à traverser.
À quelques mois de la présentation du spectacle au LU, Éric Arnal-Burtschy, en résidence à la Libre Usine, nous invite à découvrir le dispositif artistique à l’occasion d’une visite et d’une présentation.
CRÉATION au Lieu Unique, le vendredi 5 février 2027, à 14 h 30 et à 17 h.
Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rencontre avec Eric Arnal-Burtschy et présentation du spectacle Remains Théâtre Nature
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