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Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · Libre Usine (La) · Nantes

Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Libre Usine (La)
Adresse
42 bd de Sarrebruck, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Ouverture publique Jeudi 10 septembre, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00

VISITE ET PRÉSENTATION
Remains est une expérience sensorielle et immersive où le public se laisse porter par ses sensations. Tout se déplace, tout se dissipe : eau sombre, reliefs, nappes de lumière, fumée, poussière, odeurs et vibrations sonores constituent un environnement en mouvement. La scène devient un écosystème instable, un espace à traverser.
À quelques mois de la présentation du spectacle au LU, Éric Arnal-Burtschy, en résidence à la Libre Usine, nous invite à découvrir le dispositif artistique à l’occasion d’une visite et d’une présentation.
CRÉATION au Lieu Unique, le vendredi 5 février 2027, à 14 h 30 et à 17 h.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire
Rencontre avec Eric Arnal-Burtschy et présentation du spectacle Remains Théâtre Nature

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