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Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole

Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole

Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Librairie la folie en tête

Adresse : 32 rue andré Bénac

Ville : 33190 La Réole

Département : Gironde

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

La Réole

Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte!

Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Ouvre GRAND tes oreilles: la Folie RACONTE! Lectures d’albums jeunesse par vos libraires Jeanne et Astrid. Dès 3 ans   .

Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44 

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English : Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte!

L’événement Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! La Réole a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers

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