Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole mercredi 24 juin 2026.

La Réole

Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte!

Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Ouvre GRAND tes oreilles: la Folie RACONTE! Lectures d’albums jeunesse par vos libraires Jeanne et Astrid. Dès 3 ans .

Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44

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L’événement Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! La Réole a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers