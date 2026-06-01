Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole
Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! Librairie la folie en tête La Réole mercredi 24 juin 2026.
La Réole
Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte!
Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Ouvre GRAND tes oreilles: la Folie RACONTE! Lectures d’albums jeunesse par vos libraires Jeanne et Astrid. Dès 3 ans .
Librairie la folie en tête 32 rue andré Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 44
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English : Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte!
L’événement Ouvre GRAND tes oreilles: La Folie raconte! La Réole a été mis à jour le 2026-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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