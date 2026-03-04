Oya – Clima Yaakaar, Théâtre Pitoëff, Genève

Oya – Clima Yaakaar 6 – 15 mars Théâtre Pitoëff

CHF 0.-, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:45:00+01:00 – 2026-03-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T22:00:00+01:00

Oya est une initiative artistique mêlant musique, danse africaine contemporaine et photographie afin d’attirer l’attention sur les conséquences sanitaires du changement climatique pour les populations les plus vulnérables. Oya signifie « Let’s go » dans plusieurs langues nigérianes, tandis que Yaakaar signifie « Espoir » en wolof. Présent lors du tournage au Sénégal, le photographe Sylvain Cherkaoui vient compléter ce projet par des images où se rencontrent art, émotion et réalité humanitaire. À découvrir sur les murs de la librairie du Festival.

Un projet produit et proposé par Médecins Sans Frontières.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205

Création collective des artistes sénégalais·es Mao Sidibé, Def Mama Def et des danseur·euses de l’École des Sables. Un appel porteur d’espoir pour une action collective face à la crise climatique. Création Art

DR