P.A.S GRANDE BRADERIE Plouguerneau samedi 18 avril 2026.
2 Kenan Uhella Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-07-18 15:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-07-18 2026-08-08 2026-11-21
Vente à la Boutik vêtements pour tous âges, chaussures, sacs, puériculture, livres, mercerie et bien plus ! Entrée libre, ouverte à tous. .
2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23
L’événement P.A.S GRANDE BRADERIE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-06 par OT PAYS DES ABERS