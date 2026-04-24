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P.A.S grande braderie Plouguerneau

P.A.S grande braderie Plouguerneau samedi 2 mai 2026.

Adresse : 2 Kenan Uhella

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Plouguerneau

P.A.S grande braderie

2 Kenan Uhella Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-16 15:00:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-16

Vente à la Boutik vêtements pour tous âges, chaussures, sacs, puériculture, livres, mercerie et bien plus ! Entrée libre, ouverte à tous.   .

2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23 

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English :

L’événement P.A.S grande braderie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PAYS DES ABERS

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