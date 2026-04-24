Pablo Mira Le Forum Le Mans
Pablo Mira Le Forum Le Mans vendredi 5 février 2027.
Le Mans
Pablo Mira
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 36 – 36 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05
Pablo Mira de retour au Mans !
PABLO MIRA CHERCHE ENCORE LE TITRE DE SON SPECTACLE
C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.
Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable. Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses. Vous savez tout. On se dit à bientôt ?
RDV le 5 février 2027 au Forum.
Placement assis numéroté .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Pablo Mira returns to Le Mans!
L’événement Pablo Mira Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans
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