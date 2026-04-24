Pablo Mira Le Forum Le Mans

Le Mans

Pablo Mira

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 36 – 36 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Pablo Mira de retour au Mans !

PABLO MIRA CHERCHE ENCORE LE TITRE DE SON SPECTACLE

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.

Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable. Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses. Vous savez tout. On se dit à bientôt ?

RDV le 5 février 2027 au Forum.

Placement assis numéroté .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Pablo Mira returns to Le Mans!

L’événement Pablo Mira Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans