Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Cinéma Le Foyer Parthenay
mardi 3 novembre 2026 · Cinéma Le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 14:15:00
fin : 2026-11-03 16:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Universellement connu, artiste majeur du XXème siecle, Pablo Piccasso comme ses devanciers de la Renaissance est certes un peintre fécond, mais c’est aussi un sculpteur, un céramiste, un graveur.
Une conférence annimée par Jean-Paul Salles Docteur en Histoire Paris Panthéon Sorbonne.
Les conférences de l’UIA
Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique
L’événement Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Ateliers street-art sur disques vinyles Rue Baptiste Marcet Parthenay 7 août 2026
- Concert -GBD Back To The Roots Le Coupe Gorge Parthenay 7 août 2026
- Concert Trafic’olor Le Coupe Gorge Parthenay 8 août 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 10 août 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 10 août 2026