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Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Cinéma Le Foyer Parthenay

mardi 3 novembre 2026 · Cinéma Le Foyer · Parthenay

Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Cinéma Le Foyer
Adresse
1 Rue Denfert-Rochereau
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 14:15:00
fin : 2026-11-03 16:30:00

Date(s) :
2026-11-03

Universellement connu, artiste majeur du XXème siecle, Pablo Piccasso comme ses devanciers de la Renaissance est certes un peintre fécond, mais c’est aussi un sculpteur, un céramiste, un graveur.

Une conférence annimée par Jean-Paul Salles Docteur en Histoire Paris Panthéon Sorbonne.

Les conférences de l’UIA
Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite.   .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 

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English : Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique

L’événement Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine

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