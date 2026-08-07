Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Cinéma Le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 14:15:00

fin : 2026-11-03 16:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Universellement connu, artiste majeur du XXème siecle, Pablo Piccasso comme ses devanciers de la Renaissance est certes un peintre fécond, mais c’est aussi un sculpteur, un céramiste, un graveur.

Une conférence annimée par Jean-Paul Salles Docteur en Histoire Paris Panthéon Sorbonne.

Les conférences de l’UIA

Les conférences sont programmées toutes les 3 semaines (de fin septembre à fin avril), et hors période des vacances scolaires. Les conférences se déroulent les mardis, à 14h15, dans la grande salle du Cinéma Le Foyer. Cette salle est adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique

L’événement Pablo Picasso plus de 70 ans d’exploration artistique Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine