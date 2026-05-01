PAC à l’opéra de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
PAC à l’opéra de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement jeudi 21 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
PAC à l’opéra de Marseille
Jeudi 21 mai 2026 de 19h à 23h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 23:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Rendez-vous à l’Opéra de Marseille pour célébrer cette 18e édition avec une soirée de performances organisée par le PAC et le festival PLATEAUX porté par le collectif RIFT.
De 19h à 23h, rendez-vous à l’Opéra de Marseille pour célébrer cette 18e édition avec une soirée de performances organisée par le PAC et le festival PLATEAUX porté par le collectif RIFT. Un geste fort de rencontre entre un lieu patrimonial majeur et les écritures vives de la scène contemporaine marseillaise.
【19h 19h30】
Performance extérieure — Parvis de l’Opéra
Luis Carricaburu Collantes
【19h45 20h】
Performance déambulatoire, Biro Soumare
【20h 20h30】
Performance chorégraphique, Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille x Hugo Mir-Valette x Liam Warren
【20h30 20h45】
Poésie, Kmar Douagi
【20h45 21h15】
Performance électro-acoustique et lumineuse, ZENITH 2000K, Thomas Laigle
【21h15 22h】
Concert, celine chiasera et Nosfera
【22h 23h】
DJ set B2B, Duality × Myria Idha
Projection vidéo en continu, Entre ciel et scalpel, Nicolas Faubert
Scénographie Kevin Klein
Lumière Paolo Morvin
Projection vidéo en continu, A Lack of Clarity, Stefan Kruse Jørgensen
Artistes
Luis Carricaburu Collantes
Biro Soumare
Hugo Mir-Valette
Liam Warren
Kmar Douagi
Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille
Thomas Laigle
celine chiasera
Nosfera
Duality B2B Myria Idha
Nicolas Faubert
Kevin Klein
Paolo Morvan
Stefan Kruse Jørgensen
Commissariat
Liam Warren, Hugo Mir-Valette, Arina Sidorova, Samantha Steele, Nicolas Faubert
Soirée spéciale
le 21 mai 2026 de 19h à 23h
Partenariat Coproduction Printemps de l’Art Contemporain — Opéra de Marseille —Office Survivre — Ballet National de Marseille
dans le cadre du festival PAC .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Opéra de Marseille to celebrate this 18th edition with an evening of performances organized by PAC and the PLATEAUX festival run by the RIFT collective.
L’événement PAC à l’opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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