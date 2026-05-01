PAC à l’opéra de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

PAC à l’opéra de Marseille

Jeudi 21 mai 2026 de 19h à 23h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 23:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Rendez-vous à l’Opéra de Marseille pour célébrer cette 18e édition avec une soirée de performances organisée par le PAC et le festival PLATEAUX porté par le collectif RIFT.

De 19h à 23h, rendez-vous à l’Opéra de Marseille pour célébrer cette 18e édition avec une soirée de performances organisée par le PAC et le festival PLATEAUX porté par le collectif RIFT. Un geste fort de rencontre entre un lieu patrimonial majeur et les écritures vives de la scène contemporaine marseillaise.



【19h 19h30】

Performance extérieure — Parvis de l’Opéra

Luis Carricaburu Collantes



【19h45 20h】

Performance déambulatoire, Biro Soumare



【20h 20h30】

Performance chorégraphique, Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille x Hugo Mir-Valette x Liam Warren



【20h30 20h45】

Poésie, Kmar Douagi



【20h45 21h15】

Performance électro-acoustique et lumineuse, ZENITH 2000K, Thomas Laigle



【21h15 22h】

Concert, celine chiasera et Nosfera



【22h 23h】

DJ set B2B, Duality × Myria Idha



Projection vidéo en continu, Entre ciel et scalpel, Nicolas Faubert



Scénographie Kevin Klein



Lumière Paolo Morvin



Projection vidéo en continu, A Lack of Clarity, Stefan Kruse Jørgensen



Artistes

Luis Carricaburu Collantes

Biro Soumare

Hugo Mir-Valette

Liam Warren

Kmar Douagi

Apprenti·e·s du Ballet National de Marseille

Thomas Laigle

celine chiasera

Nosfera

Duality B2B Myria Idha

Nicolas Faubert

Kevin Klein

Paolo Morvan

Stefan Kruse Jørgensen

Commissariat

Liam Warren, Hugo Mir-Valette, Arina Sidorova, Samantha Steele, Nicolas Faubert

Soirée spéciale

le 21 mai 2026 de 19h à 23h

Partenariat Coproduction Printemps de l’Art Contemporain — Opéra de Marseille —Office Survivre — Ballet National de Marseille

dans le cadre du festival PAC .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Opéra de Marseille to celebrate this 18th edition with an evening of performances organized by PAC and the PLATEAUX festival run by the RIFT collective.

L’événement PAC à l’opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille