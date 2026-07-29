PADDLE FITNESS Saint-Brevin-les-Pins
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
PADDLE FITNESS
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
Paddle Fitness
Associez les bienfaits du stand-up paddle à une séance de renforcement musculaire en pleine mer. Encadré par Aïda, ce cours original sollicite l’ensemble du corps tout en travaillant l’équilibre, la coordination et le gainage. Une activité sportive et ludique, idéale pour profiter du littoral de Saint-Brevin autrement.
Tous les mercredis et jeudis 11 h à 12 h 30
.
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement PADDLE FITNESS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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