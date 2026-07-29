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PADDLE FITNESS Saint-Brevin-les-Pins

mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
plage des Rochelets
Ville
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Brevin-les-Pins

PADDLE FITNESS

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Paddle Fitness

Associez les bienfaits du stand-up paddle à une séance de renforcement musculaire en pleine mer. Encadré par Aïda, ce cours original sollicite l’ensemble du corps tout en travaillant l’équilibre, la coordination et le gainage. Une activité sportive et ludique, idéale pour profiter du littoral de Saint-Brevin autrement.

Tous les mercredis et jeudis 11 h à 12 h 30

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plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87  lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement PADDLE FITNESS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin

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