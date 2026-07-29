Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

PADDLE FITNESS

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Paddle Fitness

Associez les bienfaits du stand-up paddle à une séance de renforcement musculaire en pleine mer. Encadré par Aïda, ce cours original sollicite l’ensemble du corps tout en travaillant l’équilibre, la coordination et le gainage. Une activité sportive et ludique, idéale pour profiter du littoral de Saint-Brevin autrement.

Tous les mercredis et jeudis 11 h à 12 h 30

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plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement PADDLE FITNESS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin