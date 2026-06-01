Paddle Yoga à Activague Lac de beaupuy Beaupuy
Paddle Yoga à Activague Lac de beaupuy Beaupuy dimanche 14 juin 2026.
Beaupuy
Paddle Yoga à Activague
Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Paddle Yoga.
Tous niveau, avec Sarah.
Paddle Yoga.
Tous niveau, avec Sarah. .
Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70
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English : Paddle Yoga à Activague
Paddle Yoga.
All levels, with Sarah.
L’événement Paddle Yoga à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Val de Garonne
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