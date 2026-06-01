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Tournoi de Mölkky à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Tournoi de Mölkky à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Tournoi de Mölkky à Activague Lac de beaupuy Beaupuy samedi 13 juin 2026.

Lieu : Lac de beaupuy

Adresse : Activague

Ville : 47200 Beaupuy

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Beaupuy

Tournoi de Mölkky à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Tournoi de Mölkky.
Ouvert à tous. Avec John
Tournoi de Mölkky.
Ouvert à tous. Avec John   .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70 

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English : Tournoi de Mölkky à Activague

Mölkky tournament.
Open to all. With John

L’événement Tournoi de Mölkky à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Val de Garonne

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