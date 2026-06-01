Tournoi de Mölkky à Activague Lac de beaupuy Beaupuy samedi 13 juin 2026.

Beaupuy

Tournoi de Mölkky à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Tournoi de Mölkky.

Ouvert à tous. Avec John

Tournoi de Mölkky.

Ouvert à tous. Avec John .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70

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English : Tournoi de Mölkky à Activague

Mölkky tournament.

Open to all. With John

L’événement Tournoi de Mölkky à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Val de Garonne