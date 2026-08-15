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AGENDA · La Tremblade

Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade

dimanche 25 octobre 2026 · Ronce les Bains · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ronce les Bains
Adresse
Place Brochard
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Paddock Ronçois

Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :
2026-10-25

Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.
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Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 20 97 75  contact@rallyedescharentes.fr

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English :

Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.

L’événement Paddock Ronçois La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade

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