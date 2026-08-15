Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade
dimanche 25 octobre 2026 · Ronce les Bains · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Paddock Ronçois
Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25 13:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.
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Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 20 97 75 contact@rallyedescharentes.fr
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English :
Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.
L’événement Paddock Ronçois La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade
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