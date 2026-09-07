Pagode Hong-Hien, Pagode Hong-Hien, Fréjus

Informations pratiques

Pagode Hong-Hien 19 et 20 septembre Pagode Hong-Hien Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le parcours de visite est organisé autour d’une pagode principale qui reprend le plan et les volumes de la pagode d’origine. Sa forme est influencée par l’architecture chinoise, comme la plupart des édifices bouddhistes vietnamiens. Autour de ce centre cultuel se déploie un réseau d’annexes, de monuments secondaires et de groupes sculptés. De nombreuses sculptures illustrent les étapes de la vie du Bouddha et constituent un large éventail iconographique relevant d’une typologie de représentations rigoureuse : chaque pose, chaque attitude renvoie à une signification religieuse précise.

Entrée 4 euros

Pagode Hong-Hien 54 Impasse Pascal Albuixech 83600 Fréjus Fréjus 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 77 45 02 11 https://pagode-honghien-frejus.fr/ Inaugurée en avril 1919, la pagode Hông Hiên est un rare témoin de l’implantation des camps d’acclimatation mis en place pendant la Première Guerre mondiale pour accueillir les troupes coloniales sur le territoire de Fréjus Saint-Raphaël. Elle était à l’origine bâtie au sein du camp des Evêques, appelé ensuite camp Gallieni, en hommage à Joseph Gallieni, ministre de la Guerre, et qui avait établi sa résidence à Fréjus. Ce camp accueillait notamment des soldats provenant d’Indochine, ainsi qu’un hôpital et une nécropole annamite. La Pagode, construite sous l’impulsion du Capitaine Delayen et du Colonel Lame, fut ainsi consacrée pendant plusieurs années au culte des des anciens pour ces soldats indochinois. Bien que présentant pour l’essentiel une architecture et une décoration modernes, elle est un exemple significatif de la spiritualité bouddhiste.

Délaissée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est sauvée de l’abandon par des réfugiés vietnamiens en 1954. L’association bouddhique franco-vietnamienne est créée en 1967 afin de sauver l’édifice. La pagode Hông Hiên est restituée au culte en 1972. Elle connaît alors une rénovation radicale qui modifie son état initial sans altérer sa fonction cultuelle.

Le parcours de visite est organisé autour d’une pagode principale qui reprend le plan et les volumes de la pagode d’origine. Sa forme est influencée par l’architecture chinoise, comme la plupart des …

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