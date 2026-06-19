PAGODIN DA COPA – BRÉSIL VS HAÏTI (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris Vendredi 19 juin, 22h00

Le Brésil joue, Paris danse ! Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise ! Match Brésil vs Haïti retransmis EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T23:59:00.000+02:00

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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris



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