Saint-Flour-de-Mercoire

PAIN AU FOUR COMMUNAL

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’équipe des boulangers et boulangères de l’APE de St Flour de Mercoire propose une vente de pain. Le fameux pain cuit au four communal de St Flour de Mercoire.

A récupérer sur place au four communal toute la matinée et au marché de Langogne en début de matinée.

Vente de pizzas cuites au feu de bois dans le four communal, à pré-commander impérativement via Helloasso et à récupérer dés 19h.

L’équipe des boulangers et boulangères de l’APE de St Flour de Mercoire propose une vente de pain le matin. Le fameux pain cuit au four communal de St Flour de Mercoire.

A récupérer sur place au four communal toute la matinée et au marché de Langogne en début de matinée.

Vente de pizzas cuites au feu de bois dans le four communal, à pré-commander impérativement via Helloasso et à récupérer dés 19h. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie

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English :

The team of bakers from the APE de St Flour de Mercoire is offering a bread sale. The famous bread baked in the St Flour de Mercoire communal oven.

To be picked up at the communal oven all morning and at the Langogne market in the early morning.

Sale of pizzas baked in the communal oven, to be pre-ordered via Helloasso and collected from 7pm.

L’événement PAIN AU FOUR COMMUNAL Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT Langogne