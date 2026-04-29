Saint-Flour-de-Mercoire

JOURNEES DE PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

84 rue de l’Orphelinat Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Ouverture du domaine des Choisinets par l’association le Choisinaît toute la journée visite libre ou accompagnée. Des tables de pique-nique seront mises à votre dispositions pour les piques-niques tirés du sac.

A 14h30 une animation vous est proposée la Fresque du climat animée par Bénédicte Varvat. Inscription auprès de l’office de tourisme de Langogne.

Ouverture du domaine des Choisinets par l’association le Choisinaît toute la journée visite libre ou accompagnée. Des tables de pique-nique seront mises à votre dispositions pour les piques-niques tirés du sac.

A 14h30 une animation vous est proposée la Fresque du climat animée par Bénédicte Varvat.

Explorez les enjeux climatiques pour mieux agir !

– Pour mieux comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et agir sans culpabilisation.

– Pour découvrir les mesures les plus efficientes à mettre en œuvre pour améliorer votre bilan carbone sans chambouler votre quotidien.

C’est gratuit ou don libre.

Inscription recommandée auprès de l’office du tourisme de Langogne. .

84 rue de l’Orphelinat Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the Choisinets estate by the Choisinaît association all day: self-guided or guided tours. Picnic tables will be available for packed lunches.

At 2:30 pm, you’ll be able to take part in the Fresque du climat (climate fresco) hosted by Bénédicte Varvat. Please register with the Langogne tourist office.

L’événement JOURNEES DE PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-04-29 par 48-OT Langogne