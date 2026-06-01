Saint-Flour-de-Mercoire

FÊTE DE L’ÉCOLE DE SAINT FLOUR DE MERCOIRE

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Les élèves de l’école vous donnent rendez-vous dès 19h au Théâtre de l’Arentelle pour leur grand spectacle de fin d’année ! Cette année, ils vous présenteront la pièce

Ali Baba et les presque 40 voleurs .

À l’issue du spectacle Grillades et frites, Buvette.

Pour prolonger la soirée retransmission du match France Norvège sur écran géant dans la cour de l’école.

Les élèves de l’école vous donnent rendez-vous dès 19h au Théâtre de l’Arentelle pour leur grand spectacle de fin d’année ! Cette année, ils vous présenteront la pièce

Ali Baba et les presque 40 voleurs .

Après des semaines de préparation, nos jeunes comédiens sont impatients de monter sur scène et de partager avec vous cette aventure pleine d’humour et de surprises.

Parents, grands-parents, familles, amis et habitants de Saint-Flour-de-Mercoire, venez nombreux les encourager et participer à cette belle fête du village !

À l’issue du spectacle Grillades et frites, Buvette.

Puis, pour prolonger la soirée dans la convivialité, retransmission du match

France Norvège sur écran géant dans la cour de l’école.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et du soutien à nos enfants !

Venez nombreux les applaudir.

Pré-inscriptions avant le 20/06. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie apesaintflour@gmail.com

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English :

The school’s students invite you to join them at 7pm at the Théâtre de l’Arentelle for their big end-of-year show! This year, they’ll be presenting the play:

Ali Baba et les presque 40 voleurs .

After the show: Grilled meats and French fries, refreshments.

To extend the evening, the France Norway match will be shown on a giant screen in the school playground.

L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE DE SAINT FLOUR DE MERCOIRE Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Langogne