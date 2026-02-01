SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2026 CIE BIBICHE Saint-Flour-de-Mercoire

PREMIÈRE PAGE 2026 CIE BIBICHE

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Il y a une comédienne-clowne, une infirmière en crèche, une animatrice d’atelier d’écriture. Trois univers qui cohabitent en bonne intelligence chez Ameline Bernard. Elle tisse des liens entre ses mondes, la trame c’est la rencontre et la relation. La littérature jeunesse, la poésie, les formes hybrides pour l’infirmière et les tout-petits. La présence, le rire, l’improvisation pour les ateliers d’écriture. L’accueil, l’écoute, l’accompagnement pour la comédienne et le clown en milieu de soin.

C’est l’inverse ? Non c’est tout ça à la fois ! Depuis 10 ans elle incarne Mademoiselle Solange dans Les Machines de Sophie , depuis 5 ans elle anime des ateliers d’écriture, depuis hier elle partage des lectures avec les tout-petits humains. La Compagnie Bibiche axe son travail sur le spectacle vivant à travers la littérature, le clown et le théâtre d’objet. La Compagnie revendique le livre comme médiateur puissant pour le très jeune public vers l’imaginaire, l’art et la pensée complexe.

Tout public (0-3 ans et leur famille) .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie

English :

There’s an actress-clown, a nursery nurse and a writing workshop leader. Ameline Bernard’s three worlds coexist in harmony. She weaves links between her worlds, the thread being encounters and relationships. Children’s literature, poetry, hybrid forms for nurses and toddlers.

