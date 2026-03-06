COLO THÉÂTRE A LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire
COLO THÉÂTRE A LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire lundi 10 août 2026.
COLO THÉÂTRE A LA FERME
Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : 400 – 400 – EUR
Enfant
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
2026-08-10
ACTIVITES
5 jours de création et pratique théâtre
Balade et soin des animaux
1 Spectacle à la Ferme
TARIFS
Sans CAF 400€
Avec l’aide CAF ≈ 200€ le séjour (Tarif plein 450€ aides selon votre QF, en moyenne 50€ d’aides par jour + aide Pass colo si 11 ans)
+ 10€ d’adhésion
HEBERGEMENT
Tente non mixte, au Camping de la Ferme bio du gévaudan, St Flour de Mercoire (48) .
Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
English :
ACTIVITIES
5 days of theater creation and practice
Animal walks and care
1 Show at the Farm
RATES
Without CAF 400?
With CAF assistance ? 200? per stay (Full price 450? aid according to your QF, on average 50? aid per day + Pass colo aid if 11 years old)
+ 10? membership fee
