COLO THÉÂTRE A LA FERME

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 400 – 400 – EUR

Enfant

Date : 2026-08-10 à 2026-08-14

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

ACTIVITES

5 jours de création et pratique théâtre

Balade et soin des animaux

1 Spectacle à la Ferme

TARIFS

Sans CAF 400€

Avec l’aide CAF ≈ 200€ le séjour (Tarif plein 450€ aides selon votre QF, en moyenne 50€ d’aides par jour + aide Pass colo si 11 ans)

+ 10€ d’adhésion

HEBERGEMENT

Tente non mixte, au Camping de la Ferme bio du gévaudan, St Flour de Mercoire (48) .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

English :

ACTIVITIES

5 days of theater creation and practice

Animal walks and care

1 Show at the Farm

RATES

Without CAF 400?

With CAF assistance ? 200? per stay (Full price 450? aid according to your QF, on average 50? aid per day + Pass colo aid if 11 years old)

+ 10? membership fee

