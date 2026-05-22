STAGES POLYMÔMES D71 Saint-Flour-de-Mercoire

Saint-Flour-de-Mercoire

STAGES POLYMÔMES

D71 90 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 430 – 430 – 490 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-23

L’association Les Cantoniers propose trois stages de théâtre de six jours chacun durant l’été 2026.

Ils s’articulent en 6h d’ateliers théâtre quotidiens, des activités au grand air et des temps de vie collectifs.

Une présentation du travail publique à laquelle vous êtes invités clôture le stage le dernier soir, suivie d’un moment convivial autour d’un repas partagé.

Sur rés., places limitées.

L’association Les Cantoniers propose trois stages de théâtre de six jours chacun durant l’été 2026.

Ils s’articulent en 6h d’ateliers théâtre quotidiens, des activités au grand air et des temps de vie collectifs.

Une présentation du travail publique à laquelle vous êtes invités clôture le stage le dernier soir, suivie d’un moment convivial autour d’un repas partagé.

Ces stages s’adressent à tout jeune ou adulte motivé, ayant envie de faire du théâtre et soucieux de participer à la vie de groupe.

Sur réservations, places limitées. .

D71 90 route de Mercoire Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 97 15 74 lescantionniers48@gmail.com

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English :

Les Cantoniers association is offering three six-day theater workshops during the summer of 2026.

They include 6 hours of daily theater workshops, outdoor activities and group time.

A public presentation of the work, to which you are invited, closes the course on the last evening, followed by a convivial moment over a shared meal.

Places limited.

L’événement STAGES POLYMÔMES Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Langogne