COLO ÉTÉ À LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire
COLO ÉTÉ À LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire lundi 10 août 2026.
Saint-Flour-de-Mercoire
COLO ÉTÉ À LA FERME
Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : 400 – 400 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été à La Ferme en camping pendant 5 jours pour les enfants de
7 à 10 ans.
Au programme spectacle de théâtre, création, nature…
Sur réservation.
L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été à La Ferme en camping pendant 5 jours pour les enfants de
7 à 10 ans.
Au programme spectacle de théâtre, création, nature…
Sur réservation. .
Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
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English :
The La Paillasse association develops artistic activities and organizes a 5-day summer camp at La Ferme en Camping for children aged
7 to 10 years old.
On the program: theater, creation, nature…
Reservations required.
L’événement COLO ÉTÉ À LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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