Saint-Flour-de-Mercoire

COLO ÉTÉ À LA FERME

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : 400 – 400 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été à La Ferme en camping pendant 5 jours pour les enfants de

7 à 10 ans.

Au programme spectacle de théâtre, création, nature…

Sur réservation.

L’association La Paillasse développe des activités artistiques et organise une Colo été à La Ferme en camping pendant 5 jours pour les enfants de

7 à 10 ans.

Au programme spectacle de théâtre, création, nature…

Sur réservation. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

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English :

The La Paillasse association develops artistic activities and organizes a 5-day summer camp at La Ferme en Camping for children aged

7 to 10 years old.

On the program: theater, creation, nature…

Reservations required.

L’événement COLO ÉTÉ À LA FERME Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne