Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

SPECTACLE LES ZÉFARÉS

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05

Les Z’éfarés !

…sont une joyeuse bande d’habitués du Bar des Espoirs, voguant au cœur même d’une bourgade incertaine de la diagonale du vide , tout autant accrochés à leurs verres de cognac-camomille qu’à leurs indécrottables convictions sur l’avenir du monde !

Création théâtrale de l’atelier Nomades 2026, écriture et jeu Bruno Hallauer.

Spectacle grand public. Rés. vivement conseillée.

Les Z’éfarés !

…sont une joyeuse bande d’habitués du Bar des Espoirs, voguant au cœur même d’une bourgade incertaine de la diagonale du vide , tout autant accrochés à leurs verres de cognac-camomille qu’à leurs indécrottables convictions sur l’avenir du monde !

Là donc, présentement, si ça jacte, ça vitupère et ça conteste, avec une foi à soulever les montagnes de leurs contradictions( !), c’est pour les faits d’armes très particuliers de Virgil Solal*, un combattant d’un type nouveau, un David inespéré, luttant contre les Goliath du dérèglement climatique.

Les Z’éfarés** ! , c’est bien elles et eux, empêtrés dans le quotidien d’un monde autant déconcertant qu’anxiogène.

C’est nous aussi, l’atelier Nomades, en sa dix-septième édition, philosophant au fil des ans, cherchant à offrir du sens au sens (bien démuni, le pauvre !) et posant au plateau nos éclats de dire, de rire et de vivre ; c’est peut-être vous, aussi, qui saurez goûter à notre z’éfarante fin de spectacle, toujours en embellie !

Création théâtrale de l’atelier Nomades 2026, écriture et jeu Bruno Hallauer.

Spectacle grand public. Réservation vivement conseillée. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 78 91 15 74 lescantonniers48@gmail.com

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English :

%AB The Z?%E9far%E9s! %BB

…are a merry band of regulars at the Bar des Espoirs, drifting in the very heart of a precarious little town on the %AB diagonal of emptiness %BB, just as attachedto their glasses of cognac-chamomile as to their unshakable convictions about the future of the world!

A theatrical creation by the Nomades 2026 workshop, written and performed by Bruno Hallauer.

A show for all ages. Attending is highly recommended.

L’événement SPECTACLE LES ZÉFARÉS Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Langogne