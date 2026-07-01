THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire
mardi 4 août 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire
Informations pratiques
Saint-Flour-de-Mercoire
THÉÂTRE LA BASSE-COUR
Saint-Flour-de-Mercoire Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.
Proposé par l’Association La Paillasse.
Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.
Proposé par l’Association La Paillasse. .
Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 associationlapaillasse@gmail.com
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English :
Outdoor theater performance of La Basse-cour at the Gévéudan Organic Farm.
Presented by the La Paillasse Association.
L’événement THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Langogne
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