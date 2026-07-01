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THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire

mardi 4 août 2026 · Saint-Flour-de-Mercoire

THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
48300 Saint-Flour-de-Mercoire
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Enfant

Saint-Flour-de-Mercoire

THÉÂTRE LA BASSE-COUR

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.
Proposé par l’Association La Paillasse.
Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.
Proposé par l’Association La Paillasse.   .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71  associationlapaillasse@gmail.com

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English :

Outdoor theater performance of La Basse-cour at the Gévéudan Organic Farm.
Presented by the La Paillasse Association.

L’événement THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Langogne

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