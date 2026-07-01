Informations pratiques

Saint-Flour-de-Mercoire

THÉÂTRE LA BASSE-COUR

Saint-Flour-de-Mercoire Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.

Proposé par l’Association La Paillasse.

Spectacle théâtre d’extérieur La Basse-cour à la ferme Bio du Gévaudan.

Proposé par l’Association La Paillasse. .

Saint-Flour-de-Mercoire 48300 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 associationlapaillasse@gmail.com

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English :

Outdoor theater performance of La Basse-cour at the Gévéudan Organic Farm.

Presented by the La Paillasse Association.

L’événement THÉÂTRE LA BASSE-COUR Saint-Flour-de-Mercoire a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Langogne